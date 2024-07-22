Monobank запустил сервис для бизнеса с бесплатными переводами и игрой "Косынка"

Первые компании получили свои приглашения к mono бизнесу - сервису для предприятий с бесплатными переводами на счета других банков и другими услугами, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил соучредитель финучреждения Олег Гороховский.

По словам Гороховского, mono бизнес - это:

полностью дистанционное открытие счета. Носить бумажки никуда не нужно;

бесплатные платежи на счета любых банков и единый тариф ₴1000 в месяц;

12% (зависит от учетной ставки НБУ) годовых на остаток средств от ₴100 000 в течение дня;

единое приложение mono, в котором и личная карта, и бизнес, а также простой веб-кабинет;

прозрачный финансовый мониторинг;

игра "Косынка" для бухгалтеров.

"Мы даже не думали работать с бизнесом, делать ФОПов, эквайринг, покупку частями. Но на практике у нас неплохо получилось, и нашими инструментами уже давно пользуются как маленькие кофейни на районе, так и крупные торговые сети и предприятия" , - отметил Гороховский.

Именно такое признание стало для компании стимулом создать лучший опыт для компаний разного размера, отметил предприниматель.

Он добавил, что в mono бизнес не будут менять тарифы на персональных встречах, не будут ставить условия и заключать индивидуальные договоренности.