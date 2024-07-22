Гарріс зібрала рекордних 55 млн доларів після виходу Байдена з перегонів

Прихильники Демократичної партії США зібрали 55 мільйонів доларів на передвиборчу кампанію віцепрезидентки США Камали Гарріс після заяви Джо Байдена про вихід із президентських перегонів. За даними платформи зі збирання коштів ActBlue, це найбільша сума грошей у циклі 2024 року, повідомляє Радіо Свобода.

За перші п’ять годин після оголошення було зібрано 27,5 мільйона доларів. Згодом ActBlue повідомила, що менш як за день удалося зібрати 46,7 мільйона доларів, що вже було добовим рекордом для 2024 року.

Цими грошима Харріс зможе поповнити передвиборчий фонд у розмірі понад 95 мільйонів доларів, який вона контролюватиме після того, як Байден вибув із перегонів, зазначає CNBC.

Скільки грошей було у штабу Байдена, невідомо.

Як пише Politico, приплив коштів відображає "ентузіазм демократів, якого ми досі не бачили в цьому циклі". Зібрану суму можна порівняти з "найкращими днями платформи за весь час", але поки що нижчою за рекорд 2020 року. Тоді після смерті найстарішого члена Верховного суду США Рут Бейдер Ґінзбурґ було зібрано 70,6 мільйона доларів.

21 липня 81-річний президент США Джо Байден оголосив про рішення зняти свою кандидатуру з участі в президентських перегонах та запропонував Демократичній партії висунути кандидаткою Камалу Гарріс. Вона погодилася виборювати номінацію.

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