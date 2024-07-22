Харрис собрала рекордных 55 млн долларов после выхода Байдена из гонки

Сторонники Демократической партии США собрали 55 миллионов долларов на предвыборную кампанию вице-президента США Камалы Харрис после заявления Джо Байдена о выходе из президентской гонки. По данным платформы по сбору средств ActBlue, это самая большая сумма денег в цикле 2024 года, сообщает Радио Свобода.

За первые пять часов после объявления было собрано 27,5 миллионов долларов. Впоследствии ActBlue сообщила, что менее чем за день удалось собрать 46,7 миллионов долларов, что уже было суточным рекордом для 2024 года.

Этими деньгами Харрис сможет пополнить предвыборный фонд в размере более 95 миллионов долларов, который она будет контролировать после того, как Байден выбыл из гонки, отмечает CNBC.

Сколько денег было у штаба Байдена, неизвестно.

Как пишет Politico, приток средств отражает "энтузиазм демократов, которого мы до сих пор не видели в этом цикле". Собранную сумму можно сравнить с "лучшими днями платформы за все время", но пока ниже рекорда 2020 года. Тогда после смерти старейшего члена Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург было собрано 70,6 миллиона долларов.

21 июля 81-летний президент США Джо Байден объявил о решении снять свою кандидатуру с участия в президентской гонке и предложил Демократической партии выдвинуть кандидатом Камалу Харрис. Она согласилась бороться за номинацию.

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