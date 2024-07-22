"Зливи" з НАБУ: Заступник директора Углава подав до суду на активістів

Перший заступник директора НАБУ Гізо Углава заявив, що подав позов про захист честі та гідності проти Центру протидії корупції та особисто Віталія Шабуніна, вимагає спростувати інформацію про його причетності до витоку даних досудового розслідування НАБУ, повідомляє Українська правда.

"Вимагаю від Центра протидії корупції та особисто від Віталія Шабуніна спростувати розповсюджену проти мене недостовірну інформацію щодо нібито зливу фігурантам одного із розслідувань даних досудового розслідування НАБУ.

Відповідний позов подано до суду. Саме судовий розгляд та винесення відповідного рішення поставить крапку у цій дискусії" , – зазначив Углава.

Углава вважає, що проти нього та НАБУ продовжується необґрунтована медійна атака. На його думку, вона координується "деякими представниками громадських організацій", які вдаються до маніпуляцій.

"Хочу ще раз чітко заявити: інформація щодо моєї нібито причетності до витоку із НАБУ даних — неправдива. Більш того, вона формує у суспільства хибне сприйняття моєї професійної діяльності, порушує право на повагу до честі, гідності та моєї ділової репутації.

Наразі проти мене немає жодного кримінального чи дисциплінарного провадження щодо розповсюдження мною особисто інформації та/або матеріалів будь-якого досудового розслідування. Тому на кожне таке висловлювання я буду реагувати відповідно до закону — у суді" , — повідомив Углава.

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