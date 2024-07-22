"Сливы" из НАБУ: Заместитель директора Углава подал в суд на активистов
Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава заявил, что подал иск о защите чести и достоинства против Центра противодействия коррупции и лично Виталия Шабунина, требует опровергнуть информацию о его причастности к утечке данных досудебного расследования НАБУ, сообщает Украинская правда.
"Требую от Центра противодействия коррупции и лично от Виталия Шабунина опровергнуть распространенную против меня недостоверную информацию о якобы сливе фигурантам одного из расследований данных досудебного расследования НАБУ.
Соответствующий иск подан в суд. Именно судебное разбирательство и вынесение соответствующего решения поставит точку в этой дискуссии", – заявил Углава.
Углава считает, что против него и НАБУ продолжается необоснованная медийная атака. По его мнению, она координируется "некоторыми представителями общественных организаций", которые прибегают к манипуляциям.
"Хочу еще раз четко заявить: информация о моей якобы причастности к утечке из НАБУ данных — ложная. Более того, она формирует у общества ложное восприятие моей профессиональной деятельности, нарушает право на уважение чести, достоинства и моей деловой репутации. Сейчас против меня нет ни одного уголовного или дисциплинарного производства по распространению мной лично информации и/или материалов любого досудебного расследования. Поэтому на каждое такое высказывание я буду реагировать в соответствии с законом — в суде", — сообщил Углава.
Напомним:
- После появления информации об утечке информации первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава отстранен от исполнения полномочий по собственному заявлению.
- В среду 22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура и представители полиции проводили обыски дома у представителя НАБУ в рамках расследования об утечке информации в резонансном уголовном деле относительно "большого строительства". По словам собеседников УП, основанием для обысков стало разглашение данных досудебного расследования представителями НАБУ в интересах в частности бизнесмена Юрия Голика, который является фигурантом антикоррупционного расследования относительно "большого строительства".
- Позже Национальное антикоррупционное бюро заявило, что имеет достаточно ресурсов, чтобы самим расследовать это дело.
- 12 июля Углава заявил, что прошел по собственной инициативе полиграф и заключение свидетельствует о том, что он не причастен к утечке информации следствия из бюро.
- 15 июля Углава рассказал, что прошел опрос в рамках проведения служебного расследования относительно утечки информации следствия из бюро.