"Сливы" из НАБУ: Заместитель директора Углава подал в суд на активистов

Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава заявил, что подал иск о защите чести и достоинства против Центра противодействия коррупции и лично Виталия Шабунина, требует опровергнуть информацию о его причастности к утечке данных досудебного расследования НАБУ, сообщает Украинская правда.

"Требую от Центра противодействия коррупции и лично от Виталия Шабунина опровергнуть распространенную против меня недостоверную информацию о якобы сливе фигурантам одного из расследований данных досудебного расследования НАБУ.

Соответствующий иск подан в суд. Именно судебное разбирательство и вынесение соответствующего решения поставит точку в этой дискуссии" , – заявил Углава.

Углава считает, что против него и НАБУ продолжается необоснованная медийная атака. По его мнению, она координируется "некоторыми представителями общественных организаций", которые прибегают к манипуляциям.

"Хочу еще раз четко заявить: информация о моей якобы причастности к утечке из НАБУ данных — ложная. Более того, она формирует у общества ложное восприятие моей профессиональной деятельности, нарушает право на уважение чести, достоинства и моей деловой репутации. Сейчас против меня нет ни одного уголовного или дисциплинарного производства по распространению мной лично информации и/или материалов любого досудебного расследования. Поэтому на каждое такое высказывание я буду реагировать в соответствии с законом — в суде" , — сообщил Углава.

Напомним: