"Укренерго" визначило час найбільших відключень світла на 22 липня

Заходи обмеження споживання електроенергії для населення України та бізнесу сьогодні діятимуть протягом всієї доби. Максимальними відключення будуть увечері, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".

"Сьогодні, 22 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. З 05:00 до 18:00 та з 23:00 до 24:00 діють дві черги відключень, з 18:00 до 23:00 - три черги" , - йдеться в повідомленні.

Три черги означають, що світла в ці години не буде у половини населення України.