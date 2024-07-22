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"Укрэнерго" определило время наибольших отключений света на 22 июля

"Укрэнерго" определило время наибольших отключений света на 22 июля
Фото: Рixabay

Меры ограничения потребления электроэнергии для населения Украины и бизнеса сегодня будут действовать на протяжении всех суток. Максимальными отключениями будут вечером, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Сегодня, 22 июля, облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток. С 05:00 до 18:00 и с 23:00 до 24:00 действуют две очереди отключений, с 18:00 до 23:00 - три очереди ", - говорится в сообщении.

Три очереди означают, что света в эти часы не будет у половины населения Украины.

&quot;Укрэнерго&quot; определило время наибольших отключений света на сегодня

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