У Британії та Німеччині відреагували на зняття Байдена з виборів

Лідери Великої Британії та Німеччини відреагували на оголошення президента США Джо Байдена про відмову від балотування на другий термін на президентських виборах 2024 року подяками за його роботу, повідомляє Європейська правда.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав Байдена другом та зазначив, що він дуже багато зробив для США, для Європи і всього світу.

"Завдяки йому трансатлатнична співпраця є близькою, НАТО – сильний і США є для нас хорошим і надійним партнером. Його рішення не балотуватися вдруге заслуговує на повагу" , – написав Шольц. ﻿﻿

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що поважає рішення Байдена.

"Я знаю, що він – як і робив раніше протягом своєї видатної кар’єри – ухвалював рішення на основі своїх уявлень про те, як буде краще для американського народу" , – написав Стармер.

Реакції опублікували і попередні прем’єри Сполученого Королівства, які працювали з Байденом за останні чотири роки.

Ріші Сунак зазначив, що, працюючи з Байденом, бачив "його любов до Америки і відданість службі".

"Наше партнерство призвело до значних здобутків, включно з форматом AUKUS, твердою підтримкою Ізраїлю і спільними зусиллями для захисту наших людей від загроз хуситів. Бажаю йому всього найкращого" , – написав Сунак.

"Висловлюю повагу Джо Байдену за сміливість його рішення і за усе, що він зробив на президентській посаді. За роки своєї кар’єри він проявив себе як стійкий атлантист і друг Британії, було честю працювати з ним" , – відреагував експрем’єр Борис Джонсон.

Нагадаємо, ввечері 21 липня за київським часом президент США Джо Байден оголосив, що виходить з передвиборчих перегонів та підтримав кандидатуру своєї віцепрезидентки Камали Гарріс.