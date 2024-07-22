В Британии и Германии отреагировали на снятие Байдена с выборов

Лидеры Великобритании и Германии отреагировали на объявление президента США Джо Байдена об отказе от баллотирования на второй срок на президентских выборах 2024 года благодарностями за его работу, сообщает Европейская правда.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал Байдена другом и отметил, что он очень много сделал для США, для Европы и всего мира.

"Благодаря ему трансатлатническое сотрудничество является близким, НАТО – сильным, и США является для нас хорошим и надежным партнером. Его решение не баллотироваться во второй раз заслуживает уважения" , – написал Шольц.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что уважает решение Байдена.

"Я знаю, что он – как и делал раньше на протяжении своей выдающейся карьеры – принимал решения на основе своих представлений о том, как будет лучше для американского народа" , – написал Стармер.

Реакции опубликовали и предыдущие премьеры Соединенного Королевства, которые работали с Байденом за последние четыре года.

Риши Сунак отметил, что, работая с Байденом, видел "его любовь к Америке и преданность службе".

"Наше партнерство привело к значительным достижениям, включая формат AUKUS, твердую поддержку Израиля и совместные усилия для защиты наших людей от угроз хуситов. Желаю ему всего наилучшего" , – написал Сунак.

"Выражаю уважение Джо Байдену за смелость его решения и за все, что он сделал на президентском посту. За годы своей карьеры он проявил себя как стойкий атлантист и друг Британии, было честью работать с ним" , – отреагировал экс-премьер Борис Джонсон.

Напомним, вечером 21 июля по киевскому времени президент США Джо Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.