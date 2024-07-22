Обрив канатної дороги у Києві: знайшли тіло хлопця

Зранку 22 липня водолази знайшли тіло хлопця, який впав у Дніпро внаслідок обриву канатної дороги у Києві.

Про це повідомили﻿ в ДСНС.

Пошуки тіла продовжили сьогодні о 8:50.

"Тіло хлопця 2004 року народження, знайдено та доставлено на берег", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вчора о 13:42 надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро, біля Пішохідного мосту стався обрив канатної дороги, внаслідок чого, людина впала у воду. Водолази рятувальники розпочали роботи з пошуку о 13:56.