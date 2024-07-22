Обрыв канатной дороги в Киеве: нашли тело парня

Утром 22 июля водолазы обнаружили тело парня, упавшего в Днепр в результате обрыва канатной дороги в Киеве.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Поиски тела продолжились сегодня в 8:50.

"Тело парня 2004 года рождения, найдено и доставлено на берег" , – говорится в сообщении.

Напомним, что вчера в 13:42 поступило сообщение о том, что на реке Днепр, у Пешеходного моста произошел обрыв канатной дороги, в результате чего человек упал в воду. Водолазы спасатели приступили к поиску в 13:56.