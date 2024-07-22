Кулеба відвідає Китай: обговорить "пошук шляхів" припинення війни

У вівторок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба почне візит до Китаю.

Про це повідомили﻿ в МЗС України.

"23-25 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить візит до Китаю на запрошення міністра закордонних справ КНР Ван Ї" , – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сторони "проведуть обмін думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин".