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Кулеба відвідає Китай: обговорить "пошук шляхів" припинення війни

Кулеба відвідає Китай: обговорить "пошук шляхів" припинення війни
Фото: Рixabay

У вівторок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба почне візит до Китаю.

Про це повідомили﻿ в МЗС України.

"23-25 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить візит до Китаю на запрошення міністра закордонних справ КНР Ван Ї", – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що сторони "проведуть обмін думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин".

"Головною темою обговорень стане пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру", – зазначили в МЗС.

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