Кулеба відвідає Китай: обговорить "пошук шляхів" припинення війни
У вівторок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба почне візит до Китаю.
Про це повідомили в МЗС України.
"23-25 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить візит до Китаю на запрошення міністра закордонних справ КНР Ван Ї", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сторони "проведуть обмін думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин".
"Головною темою обговорень стане пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру", – зазначили в МЗС.