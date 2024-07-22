Кулеба посетит Китай: обсудит "поиск путей" прекращения войны

Во вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начнет визит в Китай.

Об этом сообщили в МИД Украины.

"23-25 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит визит в Китай по приглашению министра иностранных дел КНР Ван И" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны "проведут обмен мнениями по актуальному состоянию и перспективам развития двусторонних отношений".