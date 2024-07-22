Кулеба посетит Китай: обсудит "поиск путей" прекращения войны
Во вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начнет визит в Китай.
Об этом сообщили в МИД Украины.
"23-25 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит визит в Китай по приглашению министра иностранных дел КНР Ван И", – говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны "проведут обмен мнениями по актуальному состоянию и перспективам развития двусторонних отношений".
"Главной темой обсуждений станет поиск путей прекращения российской агрессии и возможной роли Китая в достижении устойчивого и справедливого мира", – отметили в МИД.