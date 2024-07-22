Глобальний IT-збій: у США скасували понад 1500 авіарейсів

Понад півтори тисячі авіарейсів у Сполучених Штатах скасовані третій день поспіль, оскільки авіакомпанії намагаються відновити роботу після глобального технічного збою, повідомляє Укрінформ.

За даними сайту моніторингу польотів FlightAware, станом на вечір неділі було скасовано близько 1600 рейсів до США, всередині країни або за її межами, також понад 8500 рейсів були затримані.

Більшість скасованих рейсів були від авіакомпанії Delta Air Lines. Там повідомили, що продовжують відновлення після "проблеми з технологіями зовнішнього постачальника", яка призвела до затримок і скасування рейсів.

Дані FlightAware показали, що у суботу в США було скасовано 2136 рейсів кількох перевізників і понад 21 300 рейсів затримано.

Більшість систем перевізника United Airlines відновилися після глобального збою, однак все ще можливі деякі затримки та скасування рейсів, йдеться у заяві авіакомпанії. Так, у суботу було скасовано понад 400 рейсів перевізника, у неділю – понад 200.

Також від збою постраждала авіакомпанія American Airlines, яка у п’ятницю заявила про безпечне відновлення роботи.

Нагадаємо, кілька австралійських установ, включно із великими банками, медіа та авіакомпаніями, у п’ятницю повідомили про збій. З цієї ж причини була порушена робота летовищ в США, Туреччині та Німеччині.

Принаймні частина проблем через збій пов’язана з програмним забезпеченням кібербезпеки CrowdStrike Holdings Inc.