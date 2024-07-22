Глобальный IT-сбой: в США отменили более 1500 авиарейсов

Более полутора тысяч авиарейсов в Соединенных Штатах отменены третий день подряд, поскольку авиакомпании пытаются возобновить работу после глобального технического сбоя, сообщает Укринформ.

По данным сайта мониторинга полетов FlightAware, по состоянию на воскресенье вечером было отменено около 1600 рейсов в США, внутри страны или за ее пределами, также более 8500 рейсов были задержаны.

Большинство отмененных рейсов было от авиакомпании Delta Air Lines. Там сообщили, что продолжают восстановление после "проблемы с технологиями внешнего поставщика", которая привела к задержкам и отмене рейсов.

Данные FlightAware показали, что в субботу в США были отменены 2136 рейсов нескольких перевозчиков и более 21 300 рейсов задержаны.

Большинство систем перевозчика United Airlines возобновилось после глобального сбоя, однако все еще возможны некоторые задержки и отмена рейсов, говорится в заявлении авиакомпании. Так, в субботу было отменено более 400 рейсов перевозчика, в воскресенье – более 200 рейсов.

Также от сбоя пострадала авиакомпания American Airlines, заявившая в пятницу о безопасном возобновлении работы.

Напомним, несколько австралийских учреждений, включая крупные банки, медиа и авиакомпании, в пятницу сообщили о сбое. По этой же причине была нарушена работа аэропортов в США, Турции и Германии.

По крайней мере, часть проблем из-за сбоя связана с программным обеспечением кибербезопасности CrowdStrike Holdings Inc.