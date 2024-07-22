ДБР передало в управління АРМА передали 4 гелікоптери і 2 літаки підприємців із Криму

За матеріалами ДБР в управління Нацагентства з виявлення активів (АРМА) передали чотири гелікоптери Мі-2 та два літаки АН-2. Літальні апарати належали кримським підприємцям, яких викрили на фінансуванні збройної агресії РФ.﻿ Про це йдеться у повідомленні Держбюро розслідувань (ДБР), повідомляє Економічна правда.

"У січні 2024 року ДБР повідомило про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території України (ч. 3 ст. 110-2 КК України) 9 підприємцям, зареєстрованим на території АР Крим, які займаються рекреаційним та агропромисловим підприємництвом.

Вони займались бізнесом на тимчасово окупованих територіях України та сплачували податки країні-агресору, фінансуючи збройну агресію РФ" , - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що у власності фігурантів на контрольованій території України знаходяться гелікоптери та літаки.

"Для запобігання їх перереєстрації на підставних осіб за клопотанням прокурора суд їх арештував" , - додали в ДБР.

Після реалізації авіапарку кошти спрямують на придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації".