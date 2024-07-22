ГБР передало в управление АРМА передали 4 вертолета и 2 самолета предпринимателей из Крыма

По материалам ГБР в управление Нацагентства по выявлению активов (АРМА) передали четыре вертолета Ми-2 и два самолета АН-2. Летательные аппараты принадлежали крымским предпринимателям, которых уличили в финансировании вооруженной агрессии РФ.﻿ Об этом говорится в сообщении Госбюро расследований (ГБР), сообщает Экономическая правда.

"В январе 2024 года ГБР сообщило о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины) 9 предпринимателям, зарегистрированным на территории АР Крым, которые занимаются рекреационным и агропромышленным предпринимательством.

Они занимались бизнесом на временно оккупированных территориях Украины и платили налоги стране-агрессору, финансируя вооруженную агрессию РФ" , - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в собственности фигурантов на контролируемой территории Украины находятся вертолеты и самолеты.

"Для предотвращения их перерегистрации на подставных лиц по ходатайству прокурора суд их арестовал" , - добавили в ГБР.

После реализации авиапарка средства направят на приобретение облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации".