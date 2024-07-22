На Раді ЄС обговорять візити Орбана до РФ та Китаю – Боррель

На засіданні міністрів закордонних справ Євросоюзу у понеділок окремо обговорять "миротворчі вояжі" прем’єра головуючої у Раді ЄС Угорщини Віктора Орбана до Москви та Пекіна та антиєвропейські заяви від офіційного Будапешта. Про це сказав у коментарях журналістам головний дипломат ЄС Жозеп Боррель перед початком зустрічі, повідомляє Європейська правда.

Боррель повідомив, що проведе частину сесії з обмеженим доступом, під час якої міністри обговорять "події останніх тижнів", а саме поїздки прем’єра головуючої у Раді ЄС Угорщини Віктора Орбана до Києва, Москви та Пекіна, які він називає "миротворчою місією".

Предметом обговорення стануть також заяви очільника МЗС Угорщини в ООН, у яких він звинуватив ЄС як того, хто "підштовхує до війни".

"Це абсолютно неприйнятно. Євросоюз підтримує Україну і прагне закінчити цю війну на основі принципів Статуту ООН. Ми поговоримо, як країни-члени оцінюють таку позицію країни, яка на даний час за ротаційним принципом головує у ЄС" , – сказав Жозеп Боррель.

"ЄС не "штовхає до війни"... Йдеться про захист України, яка зазнала агресії" , – наголосив він.

Нагадаємо, Єврокомісія вирішила знизити рівень представництва на неформальних засіданнях Ради ЄС під час угорського головування, аби показати невдоволення неузгодженими зовнішньополітичними кроками Віктора Орбана. Аналогічний крок ухвалили кілька держав-членів.