На Совете ЕС обсудят визиты Орбана в РФ и Китай - Боррель

На заседании министров иностранных дел Евросоюза в понедельник отдельно обсудят "миротворческие вояжи" премьера председательствующей в Совете ЕС Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин и антиевропейские заявления от официального Будапешта. Об этом сказал в комментариях журналистам главный дипломат ЕС Жозеп Боррель перед началом встречи, сообщает Европейская правда.

Боррель сообщил, что проведет часть сессии с ограниченным доступом, во время которой министры обсудят поездки премьера председательствующей в Совете ЕС Венгрии Виктора Орбана в Киев, Москву и Пекин, которые он называет "миротворческой миссией".

Предметом обсуждения станут также заявления главы МИД Венгрии в ООН, в которых он обвинил ЕС в "подталкивании к войне".

"Это абсолютно неприемлемо.Евросоюз поддерживает Украину и стремится закончить эту войну на основе принципов Устава ООН. Мы поговорим, как страны-члены оценивают такую позицию страны, которая в настоящее время по ротационному принципу председательствует в ЕС", – сказал Жозеп Боррель.

"ЕС не "толкает к войне"... Речь идет о защите Украины, которая подверглась агрессии" , – подчеркнул он.

Напомним, Еврокомиссия решила снизить уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС во время венгерского председательства, чтобы показать недовольство несогласованными внешнеполитическими шагами Виктора Орбана. Аналогичный шаг приняли несколько государств-членов.