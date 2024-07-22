Азербайджан підтвердив готовність постачати газ до ЄС через Україну

Україна та Європейський Союз звернулися до Азербайджану з проханням постачати природний газ до Європи через Україну після закінчення чинного контракту з Росією наприкінці року. Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, повідомляє ЛігаБізнес.

За словами Алієва, тривають переговори з владою в Україні та ЄС, а також з Росією, і всі сторони, здається, зацікавлені в продовженні постачання.

"Ми допоможемо, якщо зможемо. Я думаю, що можна продовжити цю угоду" , – сказав президент Азербайджану на конференції в суботу, 20 липня, в місті Шуша.

Такі країни, як Австрія та Словаччина, матимуть "серйозні проблеми", якщо постачання російського газу через Україну припиняться, оскільки їм доведеться платити "сотні й сотні мільйонів" більше, щоб купувати газ з інших країн, сказав Алієв.

Азербайджан намагається бути "обережним", оскільки в минулому його "неправдиво звинувачували" в реекспорті російського газу, додав він.

Алієв сказав, що видобуток газу в його країні збільшиться за рахунок нових і проєктів, які вже працюють у Каспійському морі.

Про те, що європейські чиновники обговорюють продовження постачання газу через Україну, агентство повідомило у червні.

Угода про заміну російського газу на азербайджанський – "одна з пропозицій", які зараз обговорюються, казав на початку липня президент України Володимир Зеленський.