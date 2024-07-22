Азербайджан подтвердил готовность поставлять газ в ЕС через Украину

Украина и Европейский Союз обратились в Азербайджан с просьбой поставлять природный газ в Европу через Украину по истечении действующего контракта с Россией в конце года. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает Лига.Бизнес.

По словам Алиева, продолжаются переговоры с властями в Украине и ЕС, а также с Россией, и все стороны, похоже, заинтересованы в продлении поставок.

"Мы поможем, если сможем. Я думаю, что можно продлить это соглашение" , – сказал президент Азербайджана на конференции в субботу, 20 июля, в городе Шуша.

Такие страны, как Австрия и Словакия, столкнуться с "серьезными проблемами", если поставки российского газа через Украину прекратятся, поскольку им придется платить "сотни и сотни миллионов" больше, чтобы покупать газ из других стран, сказал Алиев.

Азербайджан пытается быть "осторожным", поскольку в прошлом его "ложно обвиняли" в реэкспорте российского газа, добавил он.

Алиев сказал, что добыча газа в его стране увеличится за счет новых и уже работающих проектов в Каспийском море.

О том, что европейские чиновники обсуждают продолжение поставок газа через Украину, агентство сообщило в июне.

Соглашение о замене российского газа на азербайджанский – "одно из обсуждаемых сейчас предложений" говорил в начале июля президент Украины Владимир Зеленский.