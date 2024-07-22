У ГУР прокоментували вибухи на нафтопереробному заводі в Туапсе

Потужності нафтопереробного заводу у Краснодарському краї Росії значно скоротяться через ушкодження внаслідок атаки дронами. Таку впевненість висловив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Євгеній Єрін в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

Єрін відмовився офіційно підтверджувати чи спростовувати інформацію про причетність України до атаки, але зазначив, що в умовах війни нафтопереробний завод у Туапсе може вважатися законною ціллю для цього.

"Будь-які військові цілі та об’єкти військового призначення, які працюють на забезпечення агресивної війни проти України, є абсолютно законною ціллю для наших Сил безпеки й оборони" , - наголосив Єрін.

Він також не став оцінювати масштаби втрати потужностей на нафтопереробному заводі в Туапсе, але натякнув, що вони значні.

"Маю надію і впевненість, що ці потужності значно скоротяться після цього випадку" , - зазначив представник ГУР МОУ.

Як розповіли джерела у ГУР МОУ, безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України у ніч на 22 липня завдали удару по Туапсинському НПЗ у Краснодарському краї, внаслідок чого виникла пожежа.

За даними джерел, близько 90% продукції підприємства йде на експорт. НПЗ входить до складу нафтової компанії "Роснефть", його потужність становить близько 12 млн тонн на рік.