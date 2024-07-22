В ГУР прокомментировали взрывы на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе

Мощности нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае России значительно сократятся из-за повреждения в результате атаки дронами. Такую уверенность выразил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Евгений Ерин в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

Ерин отказался официально подтверждать или опровергать информацию о причастности Украины к атаке, но отметил, что в условиях войны нефтеперерабатывающий завод в Туапсе может считаться законной целью для этого.

"Любые военные цели и объекты военного назначения, работающие на обеспечение агрессивной войны против Украины, являются абсолютно законной целью для наших Сил безопасности и обороны" , - подчеркнул Ерин.

Он также не стал оценивать масштабы потери мощностей на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, но намекнул, что они значительны.

"Надеюсь и уверенность, что эти мощности значительно сократятся после этого случая" , - отметил представитель ГУР МОУ.

Как рассказали источники в ГУР МОУ, беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины в ночь на 22 июля нанесли удар по Туапсинскому НПЗ в Краснодарском крае, в результате чего возник пожар.

По данным источников, около 90% продукции предприятия идет на экспорт. НПЗ входит в состав нефтяной компании "Роснефть", его мощность составляет около 12 млн. тонн в год.