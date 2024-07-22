У Криму зносять останню українську церкву на півострові − ЗМІ

Російські окупанти розпочали демонтаж Хрестовоздвиженського храму Православної Церкви України у тимчасово окупованій Євпаторії, колишній заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов повідомив, що це був останній український храм у Криму.﻿ Про це пише виданя "Голос Криму", а також колишній заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, повідомляє Українська правда.

За даними видання, демонтаж почали 21 липня. Уже зняли купол і розібрали верхню частину церкви.

"Голос Криму" пише, що з 2019 року на парафію ПЦУ в Євпаторії чинили тиск, щоб вона виконала рішення підконтрольного РФ суду, який постановив знести храм. При цьому в рішенні було вказано, що демонтаж релігійної будівлі має здійснити громада цього храму.

Парафіяни попри погрози рішення суду не виконували. Через це підконтрольна РФ влада Євпаторії знову звернулася до суду з проханням знести храм самостійно, а витрати за ці роботи стягнути з парафіян.

Мамедов повідомив, що це був останній український храм у Криму.