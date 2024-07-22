В Крыму сносят последнюю украинскую церковь на полуострове – СМИ

Российские оккупанты начали демонтаж Крестовоздвиженского храма Православной Церкви Украины во временно оккупированной Евпатории, бывший заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов сообщил, что это был последний украинский храм в Крыму.﻿ Об этом пишет издание "Голос Крыма" и бывший заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов в сети Х (Twitter), сообщает Украинская правда.

По данным издания, демонтаж начали 21 июля. Уже сняли купол и разобрали верхнюю часть церкви.

"Голос Крыма" пишет, что с 2019 года на приход ПЦУ в Евпатории оказывали давление, чтобы он выполнил решение подконтрольного РФ суда, который постановил снести храм. При этом в решении было указано, что демонтаж религиозного здания должна осуществить община этого храма.

Прихожане, несмотря на угрозы, решение суда не выполняли. Поэтому подконтрольные РФ власти Евпатории снова обратились в суд с просьбой снести храм самостоятельно, а расходы за эти работы взыскать с прихожан.

Мамедов сообщил, что это был последний украинский храм в Крыму.