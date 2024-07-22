Tesla зупинила частину виробничі лінії через глобальний IT-збій – ЗМІ

Tesla вранці 19 липня 2024 року зупинила деякі виробничі лінії на заводах у Техасі та Неваді (США) внаслідок найбільшого в історії комп’ютерного збою. Про це пише Business Insider із посиланням на обізнані джерела, повідомляє Mezha Media.

За їхніми словами, Tesla відправила деяких працівників цих підприємств додому раніше під час нічної зміни. Це сталося після того, як на частині обладнання з’явилося повідомлення про помилки через глобальний збій.

У п’ятницю вранці Tesla надіслала співробітникам повідомлення про те, що на компанію вплинув збій, який спричинив проблеми з серверами, ноутбуками та виробничими пристроями.

За інформацією джерел, працівники заводів Tesla поки не отримали повідомлення про те, коли постраждалі лінії знову почнуть працювати.

Як відомо, 19 липня світ пережив глобальний комп’ютерний збій. Він вплинув на роботу значної кількості компаній, зупинив роботу аеропортів та медичних установ.

Вже 20 липня Microsoft заявила у блозі, що постраждали 8,5 мільйонів комп’ютерів з Windows, що становить менш як 1% від загальної кількості комп’ютерів у світі. Але цього виявилося достатньо, щоб порушити роботу бізнесів у різних галузях.