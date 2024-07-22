Tesla остановила часть производственных линий из-за глобального IT-сбоя – СМИ

Tesla утром 19 июля 2024 года остановила некоторые производственные линии на заводах в Техасе и Неваде (США) из-за крупнейшего в истории компьютерного сбоя. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на осведомленные источники, сообщает Mezha Media.

По их словам, Tesla отправила некоторых работников этих предприятий домой раньше во время ночной смены. Это произошло после того, как на части оборудования появилось сообщение об ошибках из-за глобального сбоя.

В пятницу утром Tesla направила сотрудникам сообщения о том, что на компанию повлиял сбой, который вызвал проблемы с серверами, ноутбуками и производственными устройствами.

По информации источников, работники заводов Tesla пока не получили уведомления о том, когда пострадавшие линии снова начнут работать.

Как известно, 19 июля мир пережил глобальный компьютерный сбой. Он повлиял на работу большого количества компаний, остановил работу аэропортов и медицинских учреждений.

Уже 20 июля Microsoft заявила в блоге, что пострадали 8,5 миллиона компьютеров с Windows, что составляет менее 1% от общего количества компьютеров в мире. Но этого оказалось достаточно, чтобы нарушить работу бизнесов в разных отраслях.