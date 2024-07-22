Комітет з нацбезпеки Верховної Ради підтримав виключення Безуглої

Члени Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвитку.з питань оборони підтримали проєкт постанови про виключення зі свого складу заступниці голови комітету Марʼяни Безуглої. Про це заявив народний депутат (фракція "Голос") Ярослав Железняк, повідомляє Укрінформ.

За його словами, "Комітет з питань оборони проголосував за внесення постанови про виключення з свого складу Марʼяни Безуглої".

Як нагадав Железняк, для цього необхідно "зареєструвати постанову, пройти з нею Регламентний комітет, винести на розгляд зали та набрати 226+ голосів".

Сама Безугла заявила у Фейсбуці, що комітет "проголосував за те, щоб підготувати постанову щодо мого зняття з посади заступниці та виключення зі складу комітету. Це може голосувати тільки зала, не комітет, але вони продовжують старатися".

За словами депутатки, "пропонував Федір Веніславський, коментувала Ірина Фріз. Підготував голова комітету Олександр Завітневич".

Нагадаємо, що Безуглу зняли з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвитку.

Раніше депутатка звернулася до Державного бюро розслідувань зі скаргою на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Вона звинувачує його у перешкоджанні її депутатської діяльності.