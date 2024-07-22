Комитет по нацбезопасности Верховной Рады поддержал исключение Безуглой

Члены Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и развития. По вопросам обороны поддержали проект постановления об исключении из своего состава заместителя председателя комитета Марьяны Безуглой. Об этом заявил народный депутат (фракция "Голос") Ярослав Железняк, сообщает Укринформ.

По его словам, "Комитет по вопросам обороны проголосовал за внесение постановления об исключении из своего состава Марьяны Безуглой".

Как напомнил Железняк, для этого необходимо "зарегистрировать постановление, пройти с ним Регламентный комитет, вынести на рассмотрение зала и набрать 226 голосов".

Сама Безугла заявила в Фейсбуке, что комитет "проголосовал за то, чтобы подготовить постановление о моем снятии с должности заместительницы и исключении из состава комитета. Это может голосовать только зал, не комитет, но они продолжают стараться".

По словам депутата, "предлагал Федор Вениславский, комментировала Ирина Фриз. Подготовил председатель комитета Александр Завитневич".

Ранее сообщалось, что Безуглую сняли с должности главы подкомитета по гражданскому демократическому надзору и контролю Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и развития.

Ранее депутат обратилась в Государственное бюро расследований с жалобой на главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Она обвиняет его в препятствовании ее депутатской деятельности.