У Кремлі прокоментували вихід Байдена з президентських перегонів

Вихід Джо Байдена з президентських перегонів у США не є пріоритетною темою для російського порядку денного, але в Кремлі не були здивовані рішенням чинного глави американської держави, заявив 22 липня речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Радіо Свобода.

"Чесно кажучи, останніми роками те, що відбувається в США, навчило нас не дивуватися нічому. Тому сильно ми не здивувалися" , – цитує його слова "Маяк".

При цьому представник Кремля зауважив, що «ми дуже уважно відстежуємо розвиток подій у США, як і перебіг розвитку в інших великих країнах світу».

На запитання журналістів про віцепрезидентку США Камалу Гарріс, яка має намір замість Джо Байдена балотуватися на пост глави держави від Демократичної партії, Пєсков сказав таке:

"На цей момент ми не можемо якось оцінювати потенційну кандидатуру пані Гарріс з погляду наших двосторонніх відносин. Бо досі якогось її внеску в наші двосторонні відносини зауважено не було".

21 липня 81-річний президент США Джо Байден оголосив про рішення зняти свою кандидатуру з участі в президентських перегонах та запропонував Демократичній партії висунути кандидаткою Камалу Гарріс. Вона погодилася виборювати номінацію.

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