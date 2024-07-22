В Кремле прокомментировали выход Байдена из президентской гонки

Выход Джо Байдена из президентской гонки в США не является приоритетной темой для российской повестки дня, но в Кремле не были удивлены решением действующего главы американского государства, заявил 22 июля спикер президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Радио Свобода.

"Честно говоря, в последние годы происходящее в США научило нас не удивляться ничему. Поэтому сильно мы не удивились" , - цитирует его слова "Маяк".

При этом представитель Кремля отметил, что "мы очень внимательно отслеживаем развитие событий в США, как и развитие в других крупных странах мира".

На вопрос журналистов о вице-президентке США Камале Гаррисе, которая намерена вместо Джо Байдена баллотироваться на пост главы государства от Демократической партии, Песков сказал следующее:

"На данный момент мы не можем как-то оценивать потенциальную кандидатуру госпожи Гаррис с точки зрения наших двусторонних отношений. Потому что до сих пор какого-либо ее вклада в наши двусторонние отношения замечено не было".

21 июля 81-летний президент США Джо Байден объявил о решении снять свою кандидатуру с участия в президентской гонке и предложил Демократической партии выдвинуть кандидатом Камалу Гаррис. Она согласилась бороться за номинацию.

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