США розгортають комплекс для протидії російським та китайським супутникам

Космічні сили США збираються розгорнути нову наземну "глушилку" супутників, повідомляє Bloomberg. Вона має запобігти передаванню інформації про пересування американських військ чи флоту під час конфлікту, повідомляє Ліга.net.

Вперше система встановлення перешкод була протестована на двох локаціях ще на початку року. Пристрій розрахований на протидію супутниковим системам РФ і Китаю.

Пошук оптимальних методів позбавити потенційного суперника "очей в космосі" вже давно турбує оборонні структури різних держав. Так, весною стало відомо про бажання РФ збивати супутники за допомогою ядерної зброї. США ж пішли більш безпечним шляхом.

Перші 11 з 24 запланованих терміналів системи встановлення перешкод планують розгорнути вже в найближчі місяці, решту – до кінця року. Їхнє місце розташування, само собою, тримається під грифом "цілком таємно".

Самі термінали характеризуються як компактні, недорогі й транспортабельні пристрої, які можна розгортати навіть в умовах суворого навколишнього середовища. Вони доповнюють більш масштабну "Систему протидії зв’язку" і встановлення перешкод середнього розміру Meadowlands.