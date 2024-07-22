США разворачивают комплекс для противодействия российским и китайским спутникам

Космические силы США собираются развернуть новую наземную "глушилку" спутников, сообщает Bloomberg. Она должна предотвратить передачу информации о передвижении американских войск или флота во время конфликта, сообщает Лига.net.

Впервые система установления преград была протестирована на двух локациях еще в начале года. Устройство рассчитано на противодействие спутниковым системам РФ и Китая.

Поиск оптимальных методов лишить потенциального соперника "глаз в космосе" уже давно беспокоит оборонительные структуры разных государств. Так, весной стало известно о желании РФ сбивать спутники с помощью ядерного оружия. США же пошли по более безопасному пути.

Первые 11 из 24 запланированных терминалов системы установления препятствий планируют развернуть уже в ближайшие месяцы, остальные – до конца года. Их месторасположение, само собой, держится под грифом "совершенно секретно".

Сами терминалы характеризуются как компактные, недорогие и транспортабельные устройства, которые можно развернуть даже в сложных условиях. Они дополняют более масштабную "Систему противодействия связи" и установления помех среднего размера Meadowlands.