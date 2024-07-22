"Свобода" обіцяє від $10 тисяч кожному за допомогу у затриманні вбивці Фаріон

Всеукраїнське об'єднання "Свобода" анонсувало виплату 10 тисяч доларів за інформацію про вбивцю мовознавця та представника політсили Ірини Фаріон﻿. Про це на прощанні з Фаріоном у Львові оголосив лідер партії Олег Тягнибок, повідомляє Ділова столиця.

За словами Тягнибока, це "початкова ціна".

"Тому що відразу з'явилася велика кількість підприємців, небайдужих українців, які запропонували збільшити цю суму. Наш осередок у Сполучених Штатах Америки виявив таку ініціативу і запропонував тим людям, які дадуть цінну інформацію (про вбивцю Фаріон — "ДС"), яка дасть змогу спіймати цього зловмисника, що пустив кулю у скроню Ірини Фаріон, відповідну винагороду" , — сказав політик.

За словами лідера "Свободи", у партії хочуть знайти не лише виконавця, а й замовника злочину.

"Свободівці" також вважають, що з кожною годиною час для слідства втрачається.