"Свобода" обещает от $10 тысяч каждому за помощь в поимке убийцы Фарион

Всеукраинское объединение "Свобода" анонсировало выплату 10 тысяч долларов за информацию об убийце языковеда и представителя политсилы Ирины Фарион﻿. Об этом на прощании с Фарион во Львове объявил лидер партии Олег Тягнибок, сообщает Деловая столица.

По словам Тягнибока, это "начальная цена".

"Потому что сразу появилось большое количество предпринимателей, неравнодушных украинцев, которые предложили увеличить эту сумму. Наша ячейка в Соединенных Штатах Америки проявила такую инициативу и предложила тем людям, которые дадут ценную информацию (об убийце Фарион — "ДС") правоохранительным органам, которая даст возможность поймать этого злоумышленника, который пустил пулю в висок Ирины Фарион, соответствующее вознаграждение" , — сказал политик.

По словам лидера "Свободы", в партии хотят найти не только исполнителя, но и заказчика преступления.

"Свободовцы" также считают, что с каждым часом время для следствия теряется.