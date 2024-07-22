У Кремлі заявили, що чекають "конкретних кроків" Уккраїни щодо діалогу

У Росії очікують "конкретних дій" з боку України, якщо вона справді готова вести "діалог про мир". Таку заяву зробив речник Кремля Дмитро Пєсков на брифінгу, повідомляє Корреспондент.

"Що конкретно стоїть за цими словами, про які конкретно плани йдеться, про які дії в цьому напрямку, якщо йдеться серйозна, поки ми судити не можемо. Тут потрібно почекати якихось конкретних дій, якщо такі будуть" , – заявив Пєсков, коментуючи слова президента України Володимира Зеленського, який припустив можливість переговорів з Володимиром Путіним.