В Кремле заявили, что ждут "конкретных шагов" Украины по диалогу

В России ожидают "конкретные действия" со стороны Украины, если она действительно готова вести "диалог о мире". Такое заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге, сообщает Корреспондент.

"Что конкретно стоит за этими словами, о каких конкретно планах идет речь, о каких действиях в этом направлении, если идет серьезно речь, пока мы судить не можем. Здесь нужно подождать каких-либо конкретных действий, если таковые будут" , - заявил Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского, допустившего возможность переговоров с Владимиром Путиным.