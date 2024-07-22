В Кремле заявили, что ждут "конкретных шагов" Украины по диалогу
В России ожидают "конкретные действия" со стороны Украины, если она действительно готова вести "диалог о мире". Такое заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге, сообщает Корреспондент.
"Что конкретно стоит за этими словами, о каких конкретно планах идет речь, о каких действиях в этом направлении, если идет серьезно речь, пока мы судить не можем. Здесь нужно подождать каких-либо конкретных действий, если таковые будут", - заявил Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского, допустившего возможность переговоров с Владимиром Путиным.
"Это, конечно, лучше, чем заявления о том, что любые контакты с российской стороной исключаются и с главой российского государства. Конечно, разговор в той или иной тональности о диалоге намного лучше, чем разговор о намерении воевать до "последнего украинца"", – добавил Песков.