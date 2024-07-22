У МОЗ назвали кількість медустанов, які знищила РФ
З початку повномасштабного вторгнення Росія повністю зруйнувала в Україні 214 об'єктів на території 99 медичних закладів. Такі дані у Міністерства охорони здоров'я, повідомляє Новое время.
Внаслідок російських атак було пошкоджено 642 медичні об'єкти 676 закладів охорони здоров'я, а 214 об'єктів 99 медустанов — зруйновано повністю.
«Росіяни цілеспрямовано атакують лікарні, пологові будинки, амбулаторії та поліклініки», - заявили в МОЗ.
У відомстві уточнили, що найбільше постраждали медустанови у Харківській, Миколаївській, Херсонській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях.
«Поки що неможливо отримати повну інформацію про масштаби руйнування лікарень на тимчасово окупованих територіях», — додали у відомстві.