У МОЗ назвали кількість медустанов, які знищила РФ

З початку повномасштабного вторгнення Росія повністю зруйнувала в Україні 214 об'єктів на території 99 медичних закладів. Такі дані у Міністерства охорони здоров'я, повідомляє Новое время.

Внаслідок російських атак було пошкоджено 642 медичні об'єкти 676 закладів охорони здоров'я, а 214 об'єктів 99 медустанов — зруйновано повністю.

«Росіяни цілеспрямовано атакують лікарні, пологові будинки, амбулаторії та поліклініки» , - заявили в МОЗ.

У відомстві уточнили, що найбільше постраждали медустанови у Харківській, Миколаївській, Херсонській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях.