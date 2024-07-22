В Минздраве назвали число медучреждений, которые уничтожила РФ

С начала полномасштабного вторжения Россия полностью разрушила в Украине 214 объектов на территории 99 медицинских учреждений. Такие данные у Министерства здравоохранения, сообщает Новое время.

В результате российских атак было повреждено 642 медицинских объекта 676 учреждений здравоохранения, а 214 объектов 99 медучреждений — разрушены полностью.

«Россияне целенаправленно атакуют больницы, роддома, амбулатории и поликлиники» , — заявили в Минздраве.

В ведомстве уточнили, что больше всего пострадали медучреждения в Харьковской, Николаевской, Херсонской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях.