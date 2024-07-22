Залужний провів першу дипломатичну зустріч у Великій Британії

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний провів свою першу зустріч як дипломат — обговорив із генеральним секретарем Міжнародної морської організації (ІМО) Арсеніо Домінгесом безпеку зернових коридорів. З посиланням на соцмережі Залужного, повідомляє Новое время.

Він наголосив, що крадіжки українського зерна Росією мають припинитись і країна-агресорка має понести покарання.

«Радий першій зустрічі з чинним генеральним секретарем Міжнародної морської організації Арсеніо Домінгесом. Обговорили безпеку зернових коридорів, української портової інфраструктури та судноплавства в Чорному та Азовському морях, яке блокується РФ. Наголосив, що крадіжка українського зерна, яку вчиняє ворог, має бути припинена і каратись відповідно до міжнародного права» , — написав посол України.

Він подякував Домінгесу та всій команді ІМО за підтримку українських моряків, які постраждали від російської агресії.

Залужний запевнив, що Україна і надалі залишатиметься житницею Європи та всього вільного світу.



