Залужный провел первую дипломатическую встречу в Великобритании

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный провел свою первую встречу как дипломат — обсудил с генеральным секретарем Международной морской организации (ИМО) Арсенио Домингесом безопасность зерновых коридоров. Со ссылкой на соцсети Залужного, сообщает Новое время.

Он подчеркнул, что кражи украинского зерна Россией должны прекратиться и страна-агрессор должна понести наказание.

«Рад первой встрече с действующим генеральным секретарем Международной морской организации Арсенио Домингесом. Обсудили безопасность зерновых коридоров, украинской портовой инфраструктуры и судоходства в Черном и Азовском морях, которое блокируется РФ. Подчеркнул, что кража украинского зерна, которую совершает враг, должна быть прекращена и наказываться в соответствии с международным правом» , — написал посол Украины.

Он поблагодарил Домингеса и всю команду ИМО за поддержку украинских моряков, пострадавших от российской агрессии.

Залужный заверил, что Украина и в дальнейшем будет оставаться житницей Европы и всего свободного мира.