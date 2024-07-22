В Естонії затвердили новий уряд

Президент Естонії Алар Каріс призначив новий уряд країни. Його очолює Крістен Міхал.﻿﻿ З посиланням на ERR, повідомляє Європейська правда.

Уряд розпочне свою роботу у вівторок після прийняття присяги у парламенті Естонії (Рійгікогу).

Міхал замінить на посаді прем'єра Кайю Каллас, але трипартійна коаліція за участю Партії реформ, соціал-демократів та "Естонія 200" продовжує залишатися при владі.

Раніше у понеділок парламент Естонії проголосував на позачерговому засіданні за надання кандидату в прем'єр-міністри Крістену Міхалу, який обіймав посаду міністра клімату, повноважень на формування уряду.

Важливі для України міністри закордонних справ та оборони не зміняться: чинні очільники відомств Маргус Тсахкна і Ханно Певкур збережуть свої посади.

Минулого тижня Кая Каллас подала у відставку з посади прем'єр-міністерки Естонії через призначення високим представником ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики.

Наступного дня президент Естонії Алар Каріс доручив Крістену Міхалу з Партії реформ сформувати новий уряд.