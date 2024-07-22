В Эстонии утвердили новое правительство
Президент Эстонии Алар Карис назначил новое правительство страны. Его возглавляет Кристен Михал. Со ссылкой на ERR, сообщает Европейская правда.
Правительство начнет свою работу во вторник после принятия присяги в парламенте Эстонии (Рийгикогу).
Михал заменит на посту премьера Кайю Каллас, но трехпартийная коалиция с участием Партии реформ, социал-демократов и "Эстония 200" продолжает оставаться у власти.
Ранее в понедельник парламент Эстонии проголосовал на внеочередном заседании за предоставление кандидату в премьер-министры Кристену Михалу, который занимал должность министра климата, полномочий на формирование правительства.
Важные для Украины министры иностранных дел и обороны не изменятся: действующие руководители ведомств Маргус Тсахкна и Ханно Певкур сохранят свои должности.
На прошлой неделе Кая Каллас подала в отставку с поста премьер-министра из-за назначения высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.
На следующий день президент Эстонии Алар Карис поручил нынешнему министру климата Кристену Михалу из Партии реформ сформировать новое правительство.