МЗС Китаю заявив, що країна захищатиме "нормальну" співпрацю з РФ

Китай вважає свою співпрацю з Росією нормальною і не направленою проти третіх сторін. Про це на брифінгу сказала речниця МЗС КНР Мао Нін, повідомляє Кореспондент.

"Хочу підкреслити, що Китай і Росія є великими суверенними країнами. Нормальна співпраця між Китаєм і Росією не спрямована проти третіх країн і не повинна піддаватися втручанню чи погрозам ззовні" , – заявила вона, коментуючи слова радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана про підготовку Вашингтоном нових санкцій проти китайських компаній і банків за підтримку російської війни в Україні.

Мао Нін зазначила, що Пекін рішуче виступає проти будь-яких "незаконних односторонніх санкцій" і вживатиме всіх необхідних заходів для захисту законних прав та інтересів китайських компаній.

"Китай не є творцем чи стороною "української кризи" (так у КНР називають війну Росії проти українського народу – ред.). Ми активно виступаємо за мир та переговори і сприятимемо політичному врегулюванню кризи" , – додала вона.

На її думку, США повинні "зробити щось конструктивне для політичного вирішення кризи, а не вбивати клин між Китаєм та іншими країнами".

Кілька днів тому у Пекіні заявили про необхідність "відновлення діалогу" України та РФ. Там вважають, що великі держави "мають демонструвати позитивну енергію, а не здійснювати негативний вплив".