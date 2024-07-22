МИД Китая заявил, что страна будет защищать "нормальное" сотрудничество с РФ

Китай считает свое сотрудничество с Россией нормальным и не направленным против третьих сторон. Об этом на брифинге сказала представитель МИД КНР Мао Нин, сообщает Корреспондент.

"Хочу подчеркнуть, что Китай и Россия являются крупными суверенными странами. Нормальное сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против третьих стран и не должно подвергаться вмешательству или угрозам извне" , - заявила она, комментируя слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о подготовке Вашингтона новых санкций против китайских компаний и банков за поддержку российской войны в Украине.

Мао Нин отметила, что Пекин решительно выступает против любых "незаконных односторонних санкций" и будет принимать все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний.

"Китай не является творцом или стороной "украинского кризиса" (так в КНР называют войну России против украинского народа – ред.). Мы активно выступаем за мир и переговоры и будем содействовать политическому урегулированию кризиса" , – добавила она.

По ее мнению, США должны "сделать нечто конструктивное для политического разрешения кризиса, а не убивать клин между Китаем и другими странами".

Несколько дней назад в Пекине заявили о необходимости "возобновления диалога" Украины и РФ. Там считают, что большие государства "должны демонстрировать положительную энергию, а не оказывать негативное влияние".