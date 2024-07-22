В уряді оцінили "мирний план" Джонсона

Експрем'єр Британії Борис Джонсон запропонував свій мирний план експрезиденту США Дональду Трампу лише з власної ініціативи. Про це в ефірі заявила віцепрем'єр, міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина, повідомляє Новое время.

Вона підкреслила, що Україна повинна цінувати сміливість Джонсона в цьому питанні.

«Колишній прем'єр Джонсон діє виключно за власною ініціативою, це його думки, але я вважаю, що ми не повинні також не цінувати його сміливість. Він усе ж таки за своєю ініціативою провів зустріч із Трампом» , — зазначила чиновниця.

За її словами, під час переговорів із Трампом Джонсон намагався пояснити ситуацію в Україні. Такий голос, як додала віцепрем'єрка, є дуже цінним, оскільки у експрем'єра Британії є авторитет, визнання і комунікація з республіканцями, додала Стефанішина.

«Безумовно, він має право на свою думку. І він діє в найкращих інтересах України і може собі таке дозволити, оскільки знає позицію нашого президента (Володимира Зеленського, — ред.), знає позицію українців. Він робить такі кроки, намагаючись створити поле для дискусій» , — зазначила вона.

Раніше Джонсон заявив, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп може допомогти закінчити війну Росії проти України на умовах Києва.