В правительстве оценили "мирный план" Джонсона

Экс-премьер Британии Борис Джонсон предложил свой мирный план экс-президенту США Дональду Трампу только по собственной инициативе. Об этом в эфире заявила вице-премьер, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает Новое время.

Она подчеркнула, что Украина должна ценить смелость Джонсона в этом вопросе.

«Бывший премьер Джонсон действует исключительно по собственной инициативе, это его собственные мнения, но я считаю, что мы не должны также не ценить его смелость. Он все же по своей инициативе провел встречу с Трампом» , — отметила чиновница.

По ее словам, в ходе переговоров с Трампом Джонсон пытался объяснить ситуацию в Украине. Такой голос, как добавила вице-премьер, очень ценен, поскольку у экс-премьера Британии есть авторитет, признание и коммуникация с республиканцами, добавила Стефанишина.

«Безусловно, он имеет право на свое мнение. И он действует в самых лучших интересах Украины и может себе такое позволить, поскольку знает позицию нашего президента (Владимира Зеленского, — ред.), знает позицию украинцев. Он делает такие шаги, пытаясь создать поле для дискуссий» , — отметила она.

Ранее Джонсон заявил, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп может помочь закончить войну России против Украины на условиях Киева.