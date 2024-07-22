В правительстве оценили "мирный план" Джонсона
Экс-премьер Британии Борис Джонсон предложил свой мирный план экс-президенту США Дональду Трампу только по собственной инициативе. Об этом в эфире заявила вице-премьер, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает Новое время.
Она подчеркнула, что Украина должна ценить смелость Джонсона в этом вопросе.
«Бывший премьер Джонсон действует исключительно по собственной инициативе, это его собственные мнения, но я считаю, что мы не должны также не ценить его смелость. Он все же по своей инициативе провел встречу с Трампом», — отметила чиновница.
По ее словам, в ходе переговоров с Трампом Джонсон пытался объяснить ситуацию в Украине. Такой голос, как добавила вице-премьер, очень ценен, поскольку у экс-премьера Британии есть авторитет, признание и коммуникация с республиканцами, добавила Стефанишина.
«Безусловно, он имеет право на свое мнение. И он действует в самых лучших интересах Украины и может себе такое позволить, поскольку знает позицию нашего президента (Владимира Зеленского, — ред.), знает позицию украинцев. Он делает такие шаги, пытаясь создать поле для дискуссий», — отметила она.
Ранее Джонсон заявил, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп может помочь закончить войну России против Украины на условиях Киева.
«Я верю, что Трамп может положить ей (войне — ред.) конец — на правильных условиях для Украины и Запада. Я подчеркиваю, что не могу быть уверенным, что именно он сделает в случае избрания. Но это то, что он может сделать», — отметил экс-премьер Британии.