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"Дія" вказуватиме причину відмови перереєстрації автомобіля

"Дія" вказуватиме причину відмови перереєстрації автомобіля
Фото: sluga-narodu.com

Мінцифра спільно з МВС та сервісними центрами доопрацювала водійські послуги. Тепер "Дія" вказуватиме причину, якщо українцям раптом буде відмовлено в перереєстрації авто.﻿ Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Економічна правда.

"Раніше, щоб дізнатися причину, треба було звертатися в сервісний центр МВС, а тепер не потрібно робити зайвих рухів", - написав Федоров.

Згідно з його повідомленням, щоб уникнути перекупів, продати через "Дію" можна тільки одне авто.

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