"Дія" будет указывать причину отказа перерегистрации автомобиля

Минцифра совместно с МВД и сервисными центрами доработала водительские услуги. Теперь "Дія" будет указывать причину, если украинцам вдруг будет отказано в перерегистрации авто.﻿ Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Экономическая правда.

"Раньше, чтобы узнать причину, надо было обращаться в сервисный центр МВД, а теперь не нужно делать лишних движений" , - написал Федоров.

Согласно его сообщению, чтобы избежать перекупов, продать через "Дію" можно только одно авто.