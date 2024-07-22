Зеленський анонсував чотири нові безпекові угоди для України

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що незабаром будуть 4 нові безпекові угоди для України, повідомляє Українська правда.

"Вже найближчим часом ми розпочнемо перемовини й маємо доволі оперативно підготувати документи до підписання. Це для нас і оборонна підтримка, це для нас і фінанси, і гуманітарна взаємодія. Вже тоді буде майже 30 таких угод із нашими партнерами.